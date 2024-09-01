Este martes la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades del Seguro Social en Jalisco, reconoció a la familia de Noriel “N”, por su generosidad, al donar varios de órganos del joven, dándole una segunda oportunidad a personas que engrosan la lista de espera para un trasplante.

El coordinador Hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos, Alfredo Gutiérrez Govea, informa que se recibió la donación de piel, hueso, hígado, riñones y córneas, los cuales beneficiaron a pacientes del Centro Médico del IMSS Jalisco. En tanto, el corazón fue canalizado a otro Hospital del Seguro Social de la Ciudad de México.

Destacó que desde hace 10 años, la Unidad Médica del Hospital de Especialidades del IMSS Jalisco no registraba la procuración de un corazón. (Por Gricelda Torres Zambrano)