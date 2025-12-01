Luego de 25 horas de sesión y casi 20 de discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con cambios en relación a la iniciativa presidencial, la nueva Ley General de Aguas. Sin embargo, dice el panista Federico Döring, el resultado no es lo que los productores del campo esperaban y por ello continuarán los bloqueos, los plantones y las manifestaciones.

“Y así como nos quisieron callar a nosotros hoy quieren callar a los que afuera reconocen que no está bien el dictamen. Terminó con una pregunta cándida: Si el dictamen con todo y la reserva es tan mágico, tan esplendoroso, tan benéfico, ¿por qué no aceptaron la propuesta del PRI de que estuvieran aquí todos los productores y los campesinos vitoreándonos? ¿Si esto es tan mágico, por qué es que no lo anunciaron todos los coordinadores en una conferencia de prensa con todos los que están tomando las carreteras? Sí esto es tan bonito, ¿por qué lo tuvieron que esconder, imponer y chicanear?”.

Pasa al Senado para su revisión. (Por Arturo García Caudillo)