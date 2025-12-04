El Gobierno de Guadalajara presentó su programación decembrina con más de 100 actividades gratuitas en distintos puntos de la ciudad, incluido el Centro Histórico, la Calzada Independencia, la Minerva, el Expiatorio y los Dos Templos.

Crystal Zavala, coordinadora de Construcción de la Comunidad, destacó que el 6 de diciembre regresará Bien de Noche, con Vía RecreActiva nocturna, museos abiertos hasta las 23:00 horas, cine al aire libre, recorridos culturales, presentaciones artísticas y módulos de atención para mascotas.

La cartelera incluye mariachi, El Cascanueces, actividades mundialistas, artistas urbanos, pabellón literario y una masiva ceremonia de casi dos mil matrimonios colectivos en Plaza de Armas.

En conjunto con la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, templos históricos ofrecerán conciertos y celebraciones navideñas.

El Centro se vestirá con ornato especial para fomentar el ambiente festivo. (Por Marck Hernández)