Tras una discusión que duró cerca de diez horas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, la reforma constitucional para reducir las llamadas pensiones doradas, mediante la cual ex funcionarios públicos de entes como Pemex, la CFE y Luz y Fuerza del Centro recibirán alrededor de 70 mil pesos mensuales, como máximo. Sin embargo, como dice la panista Paulina Rubio, los ministros en retiro, los generales o los almirantes no sufrirán este recorte.

“El problema de esta reforma es por qué unos sí y otros no. El problema de este país no es que se quiera acabar con las pensiones doradas, el problema es que deciden acabar con la pensiones doradas solamente de unos cuantos, porque no acaban con la de Arturo Zaldívar, ni acaban con la de la legisladora que también fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, es que, mi abuelo decía: ‘o todos comidos o todos rabones”.

La minuta pasa a los congresos estatales para su aprobación. (Por Arturo García Caudillo)