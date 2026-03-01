Un hombre de aproximadamente 60 años, en situación de calle, fue atropellado en el cruce de avenida Circunvalación y Rivas Guillén, en la colonia Oblatos de Guadalajara.

Testigos señalaron que el hombre intentó cruzar cuando el semáforo cambió a verde, momento en que el conductor de un sedán lo embistió para luego chocar contra otro vehículo.

Paramédicos de la Cruz Verde trasladaron al herido, quien presentaba una grave hemorragia craneal, por lo que se considera su estado de salud como crítico.

Las cámaras de videovigilancia estatal captaron el siniestro, imágenes que quedaron disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. (Por Edgar Flores Maciel)