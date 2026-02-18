Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó la reforma para ampliar y especificar los supuestos del delito de abuso sexual. A nombre de la Comisión de Igualdad de Género, la morenista Julieta Vences, explicó.

“Ampliar la definición con mayor claridad del delito de abuso sexual. Aquí se incluye reconocer expresamente que el abuso sexual incluye tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales; segundo, porque coloca el consentimiento en el centro. La reforma establece de manera clara que no hay consentimiento cuando existe violencia, intimidación, engaño, abuso de confianza, abuso de poder o cualquier situación que anule la voluntad de la persona”.

Pasa al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)