Los bloqueos carreteros que se registraron el año pasado por parte de productores de maíz se podrían repetir, incluso de una forma más contundente, ante el incumplimiento de los acuerdos de los gobiernos Federal y del Estado, advierte Jesús Díaz, productor de maíz de Jalisco.

“Sí se habla también de bloqueos o sea, y se habla de que sean totales, se habla de que se tomen todo tipo de carreteras. Autopistas,, carreteras, o sea, que sí se paralice como tal”.

Los productores de maíz no reciben aún los apoyos que el gobierno prometió, por lo que además de los bloqueos carreteros, analizan acciones adicionales como no sembrar, boicotear pagos o tomar recaudadoras.

Si no hay diálogo, amenazan incluso con movilizaciones durante el mundial de fútbol. (Por Gricelda Torres Zambrano)