Dispensándole todos los trámites, Morena y sus aliados aprobaron por mayoría la reforma a la Ley Aduanera, la cual sufrió modificaciones en el Senado. El legislador morenista Fernando Castro fijó la posición de su partido al explicar que lo que se busca es detonar el Plan México.

“El presente es muy claro, detonar el Plan México, detonar la recaudación, detonar mayores ingresos, para que esa trazabilidad con la que se ingresen y salgan las mercancías nacionales, va a permitir limpiar la cara en el mundo, tener aduanas a la altura de las mejores del mundo en un país que en los últimos años ha crecido su Producto Interno Bruto y se ha transformado para transformar”.

El documento pasa al Ejecutivo Federal para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)