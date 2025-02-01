Reitera el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, que su partido no hará más alianzas, ni con el PRI ni con ningún otro partido.

“Punto final, lo dijo con absoluta claridad a la política de alianzas. El PAN va a apostar por sí mismo, el PAN va a recuperar su identidad, va a recuperar su fuerza y no habrá alianzas con otras fuerzas políticas. Así de claro lo planteó el presidente nacional. Que ya en un futuro, no necesariamente en la siguiente elección, se decida sumar fuerzas con algún otro instituto político, eso se podrá discutir, pero por ahora está absolutamente decidido que el presidente ha puesto punto final a la política de alianzas”.

En cuanto a las posibles alianzas estatales, Anaya recordó que los estatutos del partido son muy claros, en el sentido de que las alianzas las debe autorizar la dirigencia nacional. (Por Arturo García Caudillo)