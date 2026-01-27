En sesión conjunta de las comisiones de Hacienda y de Salud, diputadas y diputados locales aprobaron la nueva Ley de Autismo en Jalisco, cuyo objetivo es fortalecer la detección temprana, la educación inclusiva, la inclusión laboral, el acceso a terapias y servicios especializados, la protección de derechos humanos, el apoyo a las familias y la creación de una Red Estatal de Centros de Autismo. Es voz de la diputada Mónica Magaña.

“Estamos buscando a través de esta ley primero saber cuántas son, cómo están, pero segundo y lo más importante garantizar sus derechos y su inclusión tanto derechos en salud, pero sobre todo en materia de educación hoy tenemos importantes noticias en materia de educación, inclusión laboral, inclusión en desarrollo de habilidades blandas, de su inclusión en cultura, deporte con el fin de que tengan una inclusión integral y un desarrollo pleno”.

La legisladora señaló que existe un registro de al menos 83 mil familias en el estado que viven con la condición del espectro autista. Por su parte, la diputada Gabriela Cárdenas afirmó que la nueva ley contempla la viabilidad para garantizar la atención especializada requerida en esta materia. (Por Marck Hernández)