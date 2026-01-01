El SIAPA, con apoyo de policías estatales, municipales y personal de Protección Civil, realizó este martes un operativo de revisión y aseguramiento en la red de drenaje de la colonia Americana, en Guadalajara, luego de detectar reportes sobre el ingreso irregular de personas a la infraestructura.

Las inspecciones se efectuaron en cruces como Vidrio y Venezuela, así como Federalismo y Epigmenio González, entre otros puntos. Durante la intervención, las autoridades informaron que no se localizaron personas al interior de los registros revisados.

Erik Álvarez Zamorano, subdirector de Alcantarillado del organismo, advirtió que el acceso a la red de drenaje sin el equipo y la capacitación adecuados representa un alto riesgo para la salud, debido a la posible exposición a gases tóxicos, aguas residuales y agentes infecciosos.

El SIAPA exhortó a la ciudadanía a evitar el ingreso a estas instalaciones y a reportar cualquier daño o acto de vandalismo al número 073, al señalar que estas prácticas pueden derivar en afectaciones mayores, como daños a la infraestructura y la formación de socavones. (Por Edgar Flores Maciel)