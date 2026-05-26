La Comisión Especial para atender asuntos relacionados con la Desaparición de Personas en Jalisco, del Congreso del Estado, aprobó dos acuerdos dirigidos a fortalecer la atención y capacitación para colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas.

Uno de los exhortos está dirigido a la Comisión de Búsqueda de Personas y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con el objetivo de que impartan programas de capacitación en materia de búsqueda e identificación a colectivos y víctimas indirectas, incorporando experiencias institucionales.

Asimismo, se aprobó otro exhorto dirigido a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y a Ciencias Forenses para que evalúen sus programas de contención emocional dirigidos a víctimas indirectas de desaparición, bajo un enfoque de no revictimización.

La diputada Tonantzin Cárdenas señaló que, aunque las medidas representan avances importantes, persiste una problemática grave en la entidad.

“Son avances sin duda muy importantes, pero eso lamentablemente no ha logrado evitar que, al día de hoy, sigan desapareciendo al menos 47 personas al día en este estado. Hacer un llamado a todas las otras dependencias, al Poder Ejecutivo a atender las acciones que desde esta mesa se han propuesto”. (Por Marck Hernández)