El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, inauguró el Paso Superior Ferroviario Arco Sur “Epitacia Zamora Teodoro” en Colima, obra que beneficiará a más de 150 mil habitantes.

El titular de la dependencia, Jesús Esteva Medina, y la gobernadora Indira Vizcaíno Silva encabezaron la apertura del paso vehicular de 862 metros de longitud.

La obra requirió una inversión de 630 millones de pesos y permitirá mejorar la movilidad entre Colima y Villa de Álvarez, al eliminar esperas de hasta una hora provocadas por el cruce ferroviario.

El nuevo puente cuenta con seis carriles y un tránsito estimado de 30 mil vehículos diarios.