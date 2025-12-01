Un Tribunal Colegiado aprobó extraditar a Roberto Nájera Gutiérrez, alias “La Gallina”, lugarteniente del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en el sureste del país y Belice, a los Estados Unidos.

“La Gallina”, requerido por una Corte Federal de Georgia para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de cocaína, cometidos entre 2013 y 2018, impugnó la decisión del juez, que le negó el amparo y la protección de la justicia contra su traslado al vecino país del norte.

Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la sentencia impugnada al determinar que el juez cumplió los requisitos y procedimientos establecidos para autorizar su entrega a las autoridades estadounidenses.