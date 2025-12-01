Víctima de una infección renal, este lunes falleció en Aguascalientes Juan Pedro Franco, de 41 años de edad, conocido por haber sido el hombre más obeso del mundo.

En un comunicado su médico tratante, el doctor José Antonio Castañeda confirmó la muerte del hombre que en el 2017 obtuvo el récord Guinness al pesar casi 600 kilos.

En 2017, cuando tenía 32 años, Juan Pedro Franco, pesaba cerca de 595 kilos cuando inició tratamiento con el especialista, quien le aplicó una dieta mediterránea y le practicó dos cirugías: manga gástrica y bypass gástrico con lo que logró una reducción de 49 por ciento de su peso inicial.