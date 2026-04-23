Se llevó a cabo la Asamblea de Dueños de los equipos del futbol mexicano, en la que se aprobó la venta de Atlas por parte de Olregi a Grupo Prodi de José Miguel Bejos. De igual manera se le dio la bienvenida al Atlante en sustitución del Mazatlán.

Se aprobó un nuevo modelo de gobierno mediante el cual, la Liga MX se separa de la Federación y operará de manera independiente con cuatro comités y se Se acaba la multa del descenso, informó Mikel Arriola, quien se mantendrá en su cargo por 4 años más.

Desaparece de manera definitiva el play-in y regresa la liguilla tradicional para el Apertura 2026 que iniciará el 16 de julio, tres días antes de la final de la Copa del Mundo. (Por Manuel Trujillo Soriano)