No hay solución y no hay para cuándo. Otra vez sale amarilla, café, gris y hasta con sedimentos; es el agua potable en la colonia Loma Bonita Ejidal, límites entre Tlaquepaque y Zapopan, sigue en las peores condiciones. Ana Rosa Palma denuncia para Notisistema que ya hay problemas en la piel e infecciones estomacales, y el Siapa sigue sin resolver este grave problema.

“Loma Bonita se enfrenta nuevamente con el gran problema de la contaminación del agua que llega a nuestros hogares. Hoy, al abrir nuestra llave, nuevamente aromas muy desagradables, el agua amarilla, sucia, en el cual, pues no podemos hacer ninguna actividad en el hogar, porque es muy desagradable el aroma y pues yo acabo de pasar por un problema que tuvo mi hijo con una dermatitis severa”.

El SIAPA y el gobernador Pablo Lemus Navarro se comprometieron a que la calidad del agua mejoraría antes del Mundial de Fútbol 2026, pero en Loma Bonita no pueden esperar tanto. (Por Gustavo Cárdenas)