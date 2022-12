Con votos en contra de las fracciones de Futuro, PAN y dos morenistas, el ayuntamiento de Zapopan aprobó su presupuesto de egresos para 2023 donde se ejercerán nueve mil 607 millones de pesos.

El alcalde de Zapopan Juan José Frangie afirmó que el presupuesto se diseñó para revertir la brecha de desigualdad en el municipio. Partidos de oposición criticaron por ejemplo incremento de gasto en imagen y comunicación, además que no se atendieron diversas demandas planteadas por la ciudadanía. En la voz el regidor de Morena, Alberto Uribe:

“Hay cosas que te piden en la administración que tuviéramos que buscar como procesarlas por parte de la ciudadanía. Me parece que no estamos trabajando bien porque hay muchas cosas que podrían estar en este presupuesto”.

El presupuesto contempla más de mil 300 millones de pesos para obra pública y mil 366 millones de pesos para seguridad, así como mil 800 millones para servicios municipales. Cuatro de cada 10 pesos del municipio se usarán en pago de nómina y servicios personales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)