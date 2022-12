Lamenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, la decisión del Gobierno de Perú, de expulsar al embajador de México en Lima.

“Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, que es un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política, de los grupos de poder económico y político del Perú, que son los que han mantenido esta crisis en ese país, por sus ambiciones personales, por sus intereses económicos. Comprendemos que esta situación los ha llevado a tomar medidas arbitrarias como la de declarar persona non grata a nuestro embajador en Perú”.

Aclaró que no habrá rompimiento de relaciones, que la embajada mexicana seguirá abierta y operando con un encargado de despacho, y que no será expulsado el embajador peruano en nuestro país. (Por Arturo García Caudillo)