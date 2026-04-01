Un hombre de 75 años resultó herido con arma blanca tras un intento de robo en una casa de huéspedes ubicada en el cruce de las calles Madero y Degollado, en el Centro de Guadalajara.

De acuerdo con los reportes, varios sujetos ingresaron por la fuerza al inmueble con la intención de despojar de sus pertenencias a los moradores.

Al salir de su habitación, el adulto mayor se encontró con los agresores, quienes, al no localizar objetos de valor, le causaron una herida en el brazo, que no pone en riesgo su vida.

Los delincuentes huyeron y hasta el momento no han sido detenidos. (Por Edgar Flores Maciel)