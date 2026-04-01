Tres personas resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, tras un choque entre dos motocicletas en el cruce de las calles Río Seco y Delicias, en la colonia Lomas de Tlaquepaque.

El accidente ocurrió cuando un joven de 20 años y una adolescente de 17, quienes circulaban presuntamente a exceso de velocidad y sin equipo de protección, impactaron a otro motociclista.

A consecuencia del choque, la menor salió proyectada y cayó entre la banqueta y un vehículo estacionado.

Paramédicos de Cruz Verde confirmaron que la adolescente se encuentra en estado grave, con fracturas en pierna y brazo, además de trauma craneoencefálico.

El joven que la acompañaba presentó lesiones en pierna y cabeza, mientras que el tercer involucrado se reporta estable con una herida en el brazo. (Por Edgar Flores Maciel)