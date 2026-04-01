Tres personas resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, tras un choque entre dos motocicletas en el cruce de las calles Río Seco y Delicias, en la colonia Lomas de Tlaquepaque.
El accidente ocurrió cuando un joven de 20 años y una adolescente de 17, quienes circulaban presuntamente a exceso de velocidad y sin equipo de protección, impactaron a otro motociclista.
A consecuencia del choque, la menor salió proyectada y cayó entre la banqueta y un vehículo estacionado.
Paramédicos de Cruz Verde confirmaron que la adolescente se encuentra en estado grave, con fracturas en pierna y brazo, además de trauma craneoencefálico.
El joven que la acompañaba presentó lesiones en pierna y cabeza, mientras que el tercer involucrado se reporta estable con una herida en el brazo. (Por Edgar Flores Maciel)
Choque entre motocicletas deja tres heridos en Tlaquepaque
Tres personas resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, tras un choque entre dos motocicletas en el cruce de las calles Río Seco y Delicias, en la colonia Lomas de Tlaquepaque.