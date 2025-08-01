La aplicación de aranceles de 25 por ciento contra calzado chino por parte del gobierno mexicano apoyará a la producción nacional, en un momento donde además de la piratería, los productos de bajo costo y su venta en plataformas electrónicas impactan a firmas nacionales, informa Panam.

La firma, que cumple 63 años en el mercado, indica que a pesar del entorno complejo para la producción de calzado, ha logrado alcanzar 25 por ciento de participación de mercado en el segmento de tenis, aún con presiones en precios de materias primas y un consumo moderado.

La directora de marketing de Panam, Paola Reglín, detalló que en cuestión de precio, es complicado competir con los productos que se venden en plataformas; sin embargo, un arancel a importaciones puede contribuir a mejorar las condiciones de mercado.