La delegación mexicana rebasó este jueves las cien medallas en los Panamericanos Junior de Asunción 2025 y sumó tres oros más a su cosecha; con el triunfo de Diego Monsalve en el esquí acuático en la prueba de wakeboard.

La atleta Dafne Juárez conquistó su segundo oro al ganar los 5000m femenil, después de haber conquistado un día antes la prueba de los Mil 500m.

Y en la gimnasia artística, Lorenzo Zaragoza, obtuvo el primer lugar en la prueba de anillos, su segunda medalla en la competencia continental. Al momento México tiene 109 preseas, de las cuales 24 son de oro, 43 de plata y 42 de bronce. (Por Manuel Trujillo Soriano)