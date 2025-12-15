El impacto de los aranceles que México impondrá a cerca de mil 500 productos de importación apenas se verá reflejado en los precios de venta en nuestro país, asegura el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Como tenemos estimado cuál es el diferencial con el precio de referencia, es decir, más o menos con lo que les cuesta producir cada cosa, sabemos que el impacto que va a tener al final es de 0.2 aproximado. ¿Por qué? Porque tienen un margen muy grande de inventarios. Y sabemos entonces que, si tú repercutes exactamente lo que es el arancel, pues vas a perder mercado. Entonces, los vas a obligar a seguir vendiendo casi al mismo precio, para tener una condición más pareja en la competencia”.

Por ello, añade, el costo apenas lo van a sentir los consumidores, las empresas absorberán el aumento y van a tener que participar en el mercado ajustando o reduciendo el diferencial de precio que tienen. (Por Arturo García Caudillo)