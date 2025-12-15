Cuerpos de emergencia atienden la caída de una avioneta cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México. Reportes preliminares señalan que hay varias personas sin vida

La avioneta habría caído cerca de un campo de futbol, entre los límites de Toluca y San Mateo Atenco.

Según los registros de vuelo, la aeronave involucrada en el accidente sería un jet ejecutivo Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO, que aparentemente partió de Acapulco, Guerrero, con destino a Toluca, Estado de México.