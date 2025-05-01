La imposición de aranceles al acero ha provocado una caída de entre 10 y 11 por ciento en el consumo nacional, lamenta el Consejo Coordinador Empresarial.
Señala que la industria resiente con fuerza los aranceles impuestos por Estados Unidos, por lo que ve como prioridad lograr una buena revisión del T-MEC.
Los empresarios hicieron un llamado a la unidad para encarar la negociación del tratado.
Aranceles golpean consumo de acero en México con caída de hasta 11%
