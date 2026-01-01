El gobierno de Ecuador desplegó 10 mil soldados en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos para reforzar la seguridad ante el repunte de la violencia ligada al narcotráfico.

Asimismo, el Ejército ecuatoriano informó que fuerzas especiales arribaron a Guayaquil y Manta para intensificar los operativos.

Ecuador cerró 2025 con 52 homicidios ligados al narco por cada 100 mil habitantes, el nivel más alto de la región.