El gobierno de Ecuador desplegó 10 mil soldados en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos para reforzar la seguridad ante el repunte de la violencia ligada al narcotráfico.
Asimismo, el Ejército ecuatoriano informó que fuerzas especiales arribaron a Guayaquil y Manta para intensificar los operativos.
Ecuador cerró 2025 con 52 homicidios ligados al narco por cada 100 mil habitantes, el nivel más alto de la región.
Ecuador despliega 10 mil soldados para combatir la narcoviolencia
