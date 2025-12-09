A tres semanas de que concluya el año, Jalisco continúa en segundo lugar nacional con 346 casos acumulados y una sola defunción por sarampión, indica el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, al citar la información que este lunes ocho de diciembre proporcionó el Gobierno Federal.

“En este momento el total de casos acumulados es de 346, de los cuales 148 son del municipio del municipio de Arandas, 37 Tlaquepaque, 30 Guadalajara, 27 Tonalá, 22 Tomatlán, 20 en Zapopan, 13 en Cuatitlán de García Barragán, 12 en Tamazula”.

En Tepatitlán se han registrado ocho casos de sarampión, seis en La Huerta y cinco en Mascota entre otros.

El grupo más afectado es de cinco a nueve años de edad. (Por Gricelda Torres Zambrano)