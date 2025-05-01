El presidente Donald Trump volvió a declarar que está dispuesto a ordenar ataques de las fuerzas armadas estadounidenses contra posiciones de cárteles en México, similares a los operativos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

En entrevista con la periodista Dasha Burns, el mandatario respondió afirmativamente al ser cuestionado sobre la posibilidad de aplicar esa estrategia en México y Colombia para frenar el tráfico de fentanilo.

Trump no ofreció detalles y también evitó precisar si consideraría enviar tropas a Venezuela, aunque afirmó que los días de Nicolás Maduro “están contados”.