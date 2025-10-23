La embotelladora Arca Continental, anticipa un aumento de entre 8 y 10 por ciento en los precios de sus productos como respuesta al incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que entrará en vigor en el 2026.

La compañía fabricante de Coca-Cola reconoció que la medida podría traducirse en una caída de volúmenes de venta durante 2026.

El director general de la empresa, Arturo Gutiérrez, explicó que este ajuste es necesario para preservar la rentabilidad, aunque aseguró que hay razones para pensar que el impacto podrá mitigarse, recordando la experiencia previa del aumento impositivo del 2014.