El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Juan Carlos Cashat, informó que avanzan las negociaciones con la Secretaría de Economía para hacer frente a los daños que las importaciones de calzado chino han causado al sector a nivel nacional y recuperar los 18 mil empleos perdidos en los últimos tres años.
Destacó que las medidas compensatorias y los nuevos gravámenes ya se encuentran en marcha, lo que permitirá equilibrar la competencia desleal que ha golpeado a las fábricas mexicanas en los últimos años.
Guanajuato prevé recuperar 18 mil empleos perdidos en los últimos 3 años
