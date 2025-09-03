Después de siete meses de retraso en su inauguración, la Arena Guadalajara iniciará funciones el próximo 2 de octubre con el concierto de la banda estadounidense Maroon 5.

Los organizadores aseguraron que el recinto ya está listo para recibir espectadores y convertirse en uno de los espacios más importantes para espectáculos en la ciudad.

Los boletos estarán disponibles en preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banco Azteca los días 4 y 5 de septiembre, mientras que la venta general comenzará el 6 de septiembre. (Por Katia Plascencia Muciño)