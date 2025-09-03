La Selección Mexicana de Futbol podría enfrentar a su similar de Portugal en marzo del próximo año en la reinauguración del estadio Azteca; al menos es lo que está negociando la Comisión de Selecciones Nacionales. En caso de concretarse éste proyecto; Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la FIFA, pisaría por primera vez tierras aztecas, aunque todo depende de varios factores y el más importante es que Portugal clasifique de manera directa al Mundial 2026 porque en caso de complicarse el camino, las fechas de Repechaje podrían afectar el plan.

La última ocasión que México enfrentó a Portugal, fue en un amistoso previo a la Copa Mundial de Brasil 2014, en Foxborough, EU y en el que los Lusitanos ganaron 1-0 con gol de Bruno Alves. (Por Manuel Trujillo Soriano)