El gobierno de Argentina acusó a la Organización Mundial de la Salud de intentar influir en decisiones soberanas del país tras el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius.

El Ministerio de Salud argentino respondió así a las declaraciones del director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien pidió a Argentina y a Estados Unidos reconsiderar su salida del organismo.

La administración del presidente Javier Milei aseguró que mantiene vigilancia epidemiológica activa y coordinación internacional, aunque insistió en que no necesita pertenecer a la OMS para cooperar con otros países.

Argentina reiteró que su decisión de abandonar el organismo, oficializada en marzo, “no cambia” pese al caso registrado en el crucero que partió de Ushuaia.