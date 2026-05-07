La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que en la elección municipal de 2027 en Zapópan únicamente podrán contender mujeres pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, como indígenas, personas con discapacidad o integrantes de la diversidad sexual.

La resolución ratifica el fallo previo del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y los lineamientos de paridad impulsados por el IEPC.

Las magistradas consideraron que la medida busca garantizar igualdad sustantiva y mayor representación en cargos públicos.

Además, el tribunal confirmó que en otros siete municipios de Jalisco solo podrán postularse mujeres para las alcaldías en 2027.

La resolución aún puede ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal.