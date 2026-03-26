El gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista e instruyó su incorporación al registro oficial de entidades vinculadas al terrorismo.

La medida permitirá aplicar sanciones financieras y restricciones operativas para limitar sus actividades y evitar el uso del sistema financiero con fines ilícitos.

Autoridades señalaron que la decisión fortalece la cooperación internacional en materia de seguridad.

El grupo criminal, de origen mexicano, es identificado por su participación en tráfico de drogas y armas, y por su expansión en diversas regiones.

Con esta acción, Argentina se suma a países que han endurecido medidas contra organizaciones del crimen organizado.