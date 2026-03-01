La alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el agua turbia que reciben miles de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la cual, se sumará a las 15 denuncias penales y administrativas que ya interpuso contra el SIAPA.

“Todas ellas han sido presentadas ante la Fiscalía General, ante la Fiscalía del Estado y una de ellas, esta parte es importante porque nos da digamos aliento, una de ellas que tuvo un carpetazo, es decir, la fiscalía dijo no hay materia que investigar, no hay recursos, no hay forma, sin embargo, el día 19 de marzo, justo el día que fue llamado Juárez Trueba al Congreso, que por cierto no asistió y no asistió porque fue llamado por la juez a comparecer y la juez determinó que sí se debiera investigar. Es decir, dio marcha atrás porque nosotros presentamos un amparo contra el carpetazo”.

Revertir el carpetazo, robustece la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la responsabilidad del SIAPA en la turbiedad del agua. (Por Gricelda Torres Zambrano )