Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub-20 de la FIFA que se celebra en Chile, tras derrotar en semifinales a Colombia y y Francia, respectivamente.

La Albiceleste, gran favorita para llevarse el título y que previamente había eliminado a México; mantuvo su paso perfecto en el certamen al vencer a Colombia por 1-0 con solitaria anotación de Mateo Silvetti. Mientras que Marruecos sorprendió a Francia al eliminarlo en penales por 5-4, tras el empate a un gol en el tiempo regular.

La final se jugará el domingo entre Argentina y Marruecos; previamente el sábado, Francia y Colombia disputarán el tercer lugar. (Por Manuel Trujillo Soriano)