El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, las modificaciones que le hicieron los diputados a la reforma a la Ley de Amparo. La oposición, en voz del coordinador de MC, Clemente Castañeda Hoëflich, advirtió del retroceso que significa esta legislación.

“La Ley de Amparo en términos generales es una ley sustantiva, no es una ley procesal, como ustedes la conciben y además la definen. Es un instrumento de protección de derechos, es un instrumento a partir del cual las y los ciudadanos se protegen de las arbitrariedades del poder, de los abusos del poder, y lo que están haciendo va completamente en sentido contrario. La reforma vulnera derechos, porque definir en la ley el interés legítimo trastoca avances importantísimos en materia jurisprudencial, interpretativa, progresiva”.

El documento se envía al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)