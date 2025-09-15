El sueco Armand Duplantis rompió el récord mundial de salto con pértiga por decimocuarta ocasión en el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio, al coronarse por tercera vez consecutiva campeón del mundo y elevar de paso su récord mundial a 6,30 metros. “Mondo” superó su altura máxima en su tercer y último intento; la barra aún no caía mientras él saltaba del colchón para comenzar el festejo.

Duplantis recibirá un premio de 70 mil dólares por la victoria, más un bono de 100 mil por establecer el récord mundial.

El atleta de Tanzania Alphonce Simbu superó al aleman Amanal Petros en final de fotografía, en el maratón masculino del Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio. La carrera de 42.195 kilómetros se decidió en un sprint en la recta final de la pista en el Estadio Nacional de Japón y la diferencia fue de tan sólo 0.03 segundos.

Ambos corredores registraron un tiempo de 2:09.48, con la foto mostrando a Simbu cruzando la línea con una fracción 0.03 segundos antes; “Es increíble para mí. Hice historia hoy” dijo el ganador. “Nunca había visto algo así en un maratón”, “Fue como una carrera de 100 metros”, dijo el alemán Petros.

En la prueba femenina celebrada ayer por la noche, la keniana Peres Jepchirchir ganó la carrera con tiempo de 2:24:43.