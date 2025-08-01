Guadalajara peleará las veces necesarias para proteger el área natural de Bosque Colomos 2, insistió Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara. Predio donde se pretende construir una torre de 15 pisos con 140 departamentos, la alcaldesa alega que se trata de un suelo de conservación, no urbanizable.

“Va a seguir la clausura que hizo la Proepa, sigue su curso, pero es algo distinto al recurso legal que se está siguiendo por parte del TAE. ¿Qué esperamos? Tendrá que haber sanciones por parte de la Proepa; es quien coordina ese espacio, es competencia estatal. Lo que nosotros hacemos como municipio es proteger el patrimonio de tapatías y tapatíos, y nosotros vamos a impugnar las veces que sean necesarias si hay otro tipo de resolución”.

Verónica Delgadillo pidió al Tribunal de Justicia Administrativa proteger el patrimonio de los tapatíos. (Por Gustavo Cárdenas)