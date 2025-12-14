La Federación Mexicana de Beisbol dio a conocer que los peloteros ligamayoristas Randy Arozarena de los Marineros de Seattle y Jarren Durán de Medias Rojas de Boston, aseguraron su participación con la Selección Mexicana en el próximo Clásico Mundial de Beisbol.

México formará parte del grupo con sede en Houston, donde disputará la primera ronda del Clásico Mundial del 5 al 17 de marzo de 2026. Su calendario incluye enfrentamientos contra Gran Bretaña (6 de marzo), Brasil (8 de marzo), Estados Unidos (9 de marzo) e Italia (11 de marzo), todos programados en el Minute Maid Park. (Por Martín Navarro Vásquez)