Toluca y Tigres definirán hoy al campeón del balompié mexicano cuando se enfrenten en la gran final de la Liga MX que se celebrará a las 19:00 horas en el estadio La Bombonera.

Por un lado los del Norte sostuvieron este sábado un entrenamiento a puerta abierta, donde miles de aficionados se hicieron presentes para apoyar al equipo, y Juan Bruneta le mandó un mensaje a los seguidores en el estadio el Volcán.

“Hoy estamos acá a ustedes en gran parte. Se lo queremos agradecer, porque este equipo ha dejando el alma y este juego final será una batalla, dejaremos el alma y vamos a partirnos la madre para ser campeones”.

Por su parte Marcel Ruiz del Toluca, señaló que “me siento muy feliz, muy contento de poder jugar otra final con este equipo, con este club, y nada, esperemos que salga de la mejor manera, ahora en nuestra casa y poder remontar”.

El global es de 1-0 a favor de los Tigres y no cuenta la posición en la tabla.

Toluca va por su título 12 en la Liga MX, y buscar quedar como el segundo más ganador empatando a Chivas. Tigres intentará su noveno trofeo de campeón. (Por Martín Navarro Vásquez)