El Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, aseguró que no han sido notificados aún que la Parroquia de Nuestra Señora del Favor, que se encuentre en Parques del Bosque, sea una de las fincas que se encuentra invadiendo la zona federal del Arroyo Seco. Expresó que aguardarán las notificaciones para ver que determinaciones se realizan sobre esta parroquia.

“Bueno, yo no tengo noticias, yo creo que lo primero sería esperar lo que las autoridades dictaminen, se pongan en contacto con nosotros y ya veríamos. Hasta ahorita yo no he recibido noticia”.

Vecinos de la zona señalan que la parroquia fue notificada dese hace dos semanas y que incluso el párroco ya acudió al ayuntamiento a revisar el tema del templo. La comunidad argumenta que la parroquia se hizo en terrenos que el municipio entregó en comodato, por lo que afirman, si está regularizado. Imágenes catastrales muestran que incluso dos tercios de la parroquia se encontrarían en la zona federal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)