México tiene una economía muy fuerte y resistirá cualquier situación como el lunes negro o parecida, aseguró la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“La economía en el mundo está muy integrada, incluso con la orientación desde unos años para acá de mercados regionales, más que la globalización, entonces evidentemente lo que pasa en otros países impacta financieramente a México, pero sería muy distinto si la economía mexicana estuviera débil o no hubiera empleo o no se hubiera fortalecido el mercado interno”.

A eso hay que añadirle la gran cantidad de inversiones que están ocurriendo en este momento y que seguirán llegando, las cuales se mezclan con el crecimiento del empleo, ya que éste no ha dejado de crecer. (Por Arturo García Caudillo)