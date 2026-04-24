La rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, colocó la primera piedra del Hospital Civil de la Costa en Puerto Vallarta, proyecto que busca ampliar la cobertura de salud en la región y formar personal médico bajo el modelo de hospital-escuela.

El nosocomio, que formará parte de la Red de Hospitales Civiles de Guadalajara, contará con 180 camas, seis quirófanos, 35 consultorios y más de 60 especialidades médicas, beneficiando a más de 300 mil habitantes de municipios costeros.

El proyecto será financiado de manera conjunta entre la universidad y el Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, y busca evitar traslados a la Zona Metropolitana de Guadalajara, además de fortalecer la formación y permanencia de profesionales de la salud en la región.