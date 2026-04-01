No se sabe si es una obra municipal, o es un trabajo del SIAPA, pero sobre avenida Santa Margarita, casi al cruce con Boulevard Jardín Real hay una excavación abandonada y peligrosísima. Según vecinos de la colonia Valle Real, el desperfecto tiene al menos 2 semanas, sin señalamientos, sin advertencia y sin atención. Un riesgo para todos denuncia Francisco Ruvalcaba.

“hay un hoyo o una parece una excavación lleva ya dos semanas lo que pasa es que obviamente eso está en el en el carril derecho, y como es una zona de mucho tráfico, la mayoría de los automovilistas somos bastante egoístas y queremos pasar a como dé lugar, es bastante peligroso, a veces hay un cordón amarillo, a veces no hay nada de de señalamiento de qué ahí está esa obra inconclusa y pues es un peligro bastante”.

El temor de los habitantes de esa zona de Zapopan es que caiga un camión, un vehículo, un motociclista o un ciclista ya está entonces tapen el enorme hoyo de avenida Santa Margarita. (Por Gustavo Cárdenas)