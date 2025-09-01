Inicia septiembre y con ello el Mes del Testamento, una campaña nacional impulsada por la Secretaría de Gobernación, el Notariado Mexicano y gobiernos estatales para que este trámite sea más fácil, económico y accesible.

Durante todo septiembre, y en algunos Estados también en octubre, se ofrecerán descuentos de hasta el 50 por ciento en el costo del testamento, asesoría gratuita y notarías con horarios ampliados.

Ser mayor de 18 años, presentar identificación oficial vigente, CURP y acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y acudir personalmente a la notaría, son algunos de los requisitos.