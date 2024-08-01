Este lunes arranca el Ciclo Escolar 2025-2026 y con ello regresan a clases 23.4 millones de estudiantes y más de 1.2 millones de maestros de 232 mil escuelas públicas y particulares de educación preescolar, primaria y secundaria en el país.

La Unidad de Inteligencia e Investigación Cibernética de la Secretaría de Seguridad ofreció recomendaciones para tener un regreso a clases seguro y evitar ser víctima de algún ciberdelito o fraude en la red.

Por su parte, la Profeco implementó un operativo en establecimientos relacionados con productos y servicios educativos para proteger y evitar abusos a los consumidores.