La Secretaría de Educación Jalisco iniciará el proceso de preinscripción en línea del 3 al 27 de febrero para el ciclo escolar 2026-2027, dirigido a nuevo ingreso en preescolar, primaria y secundaria.
El trámite se realizará a través de la aplicación APPrende Jalisco o el sitio plataformaeducativa.jalisco.gob.mx.
El titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes, destacó que con base en el proceso anterior, el 97.5 por ciento de los aspirantes fue asignado a su primera opción.
Los resultados se publicarán en julio. (Por Edgar Flores Maciel)
Arranca en febrero las preinscripciones para educación básica en Jalisco
